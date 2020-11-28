İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 607 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 104, 65 yaş üstü 2 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetlenen 670 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

