Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 2 bin 282 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 282 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 282 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 9 kişiye işlem yapıldı.
Öte yandan denetlenen 544 iş yerinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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