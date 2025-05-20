Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.05.2025 20:43

Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı

Gaziantep'te taksi şoförünü araç içinde yaralayan kişi tutuklandı.

Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde taksi şoförü H.Y'nin aracının içinde darbedilerek, kesici aletle yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, suç aletiyle şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlı M.G'nin önce H.Y. ile tartışması ardından bıçaklama anı yer alıyor.

Görüntülerde yaralanan H.Y'nin aynı araçla meslektaşları tarafından hastaneye götürüldüğü yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Gaziantep Taksi
Sıradaki Haber
Aksaray'da 4 başıboş köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
'30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yalanlama
20:16
Yılmaz: Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararları son derece olumludur
20:34
AB, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirecek
20:07
Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu
19:55
Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir
21:31
AB, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı
Bang Lang leylek koruma alanı binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor
Bang Lang leylek koruma alanı binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
STM'nin Çok Maksatlı Destek Gemisi tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ