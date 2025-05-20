4 başıboş köpeğin saldırdığı kişiye 76 dikiş atıldı

Aksaray'da pazar günü gittiği Kalanlar Millet Bahçesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 64 yaşındaki Cafer Bilinçli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Bilinçli'nin eline 40, ayağına 36 dikiş olmak üzere 76 dikiş atıldı.

4 köpeğin saldırısına uğradığı anı anlatan Bilinçli, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımın yanından ayrıldığım sırada saldırdılar. Köpekler çok iriydi. Birisine kolumla vurdum ancak diğeri kolumu kaptı. Diğeri de ayağımdan kaptı. Kurtulmaya çalıştım ancak kurtulamadım. O sırada durumu görenler hemen yardıma koştu. Yardıma gelenler taş atınca köpekler kaçtı. Ambulansla kaldırıldığım hastanede dikişler atıldı, kuduz aşısı yapıldı. İnsan olarak bitkileri, doğayı ve hayvanları sevmemiz lazım. Hayvanlara da yaşam alanı verilmeli ancak başı boş bırakıldığı zaman bu şekilde zararlara yol açıyor, insanlara zarar veriyor. Ben boylu poslu bir insan olmama rağmen 4 köpek beni yıktı. Çocuk olsaydı kesinlikle hayati sonuçlar doğurabilirdi. Sahipsiz hayvanların toplatılması, belirli bir yere konması ve orada beslenmesi gerekiyor. Sahipsiz hayvanların toplum içerisinde gezmemesi gerektiğinin inancındayım."