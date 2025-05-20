Muğla'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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