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Türkiye
İHA 20.05.2025 16:06

Kamyonetle şaka yapan sürücü, arkadaşının ayağını kırdı

Adana'da cep telefonuyla konuşan arkadaşına şaka yapmak isteyen kişi, aracıyla çarptığı arkadaşını hastanelik etti. Yaralanan şahsın, kazadan sonra da telefon görüşmesine devam etmesi dikkati çekti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, arkadaşı U.A'ya şaka yapmak amacıyla kamyonetini üzerine doğru sürdü. Ancak frene zamanında basamayan sürücü, U.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen şahıs, kazaya rağmen cep telefonunu bırakmadı, görüşmesine devam etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının ayağının kırıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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