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Türkiye
AA 09.03.2025 16:12

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Muaid Elhalid idaresindeki hafif ticari araç, Güvenevler Mahallesi İpekyolu üzerinde sürücüsü belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Muaid Elhalid kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Halid Halid, Abubekir Alhalit ve Casim Hammade yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, kaza yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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