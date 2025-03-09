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Türkiye
AA 09.03.2025 14:41

İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu
[Fotograf: AA]

İzmir Körfezi'nin Bostanlı sahili tarafında, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu (Ulva lactuca) su yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, körfezin kirliğin etkisi altında olduğunu söyledi.

Kirliliğin denizdeki bitkiler için besleyici elementleri artırdığını ifade eden Taşkın, hava ve su sıcaklıklarının da artmasıyla deniz marullarının hızla çoğaldığını anlattı.

İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu

Taşkın, kirliliğin önüne geçilmeden deniz marullarının artışının engellenmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Deniz marulları iki üç aylık bir yaşam döngüsüne sahiptir ve hızlı üremektedir. Bu nedenle yılda birkaç defa bu artışlar gözlenebilir. Bu aşamada deniz marullarını toplamak çok doğru bir işlem olmayabilir. Çünkü sudaki bu besleyici elementlerin azalmasına neden oluyor. Bunların toplanması besleyici elementlerin diğer fırsatçı planktonik türler tarafından kullanılmasına neden olacaktır. Bu da geçen yılki balık ölümlerine neden olan artışları tetikleyebilir."

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Çevre Kirliliği İzmir
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