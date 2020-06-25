Şahinbey Beleyesinden yapılan açıklamaya göre, evlenecek çiftlerin izin ve talebi doğrultusunda ücretsiz olarak belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayın yapılacak.

Belirli kişiler nikahı izleyecek

Çiftlerin yakınları belediyeye gelmeden nikahı internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Verilecek linkten sadece çiftlerin istedikleri kişilerin nikahı izlemesine olanak tanınacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenlerine katılımın sınırlandırıldığını belirterek, "Biz de evlenen çiftlerimizin yakınlarını düşünerek törenleri YouTube'a taşıdık. Çiftlerimizin onayıyla törenler canlı veya kapalı olarak YouTube kanalımızdan izlenebilecek" ifadelerini kullandı.