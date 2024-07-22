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Türkiye
DHA 22.07.2024 09:08

Gaziantep’te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

Gaziantep'te işçi servis minibüslerinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

Gaziantep’te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı
[Fotograf: DHA]

Fabrika işçilerini taşıyan Orhan D.’nin kullandığı servis minibüsü ile ile karşı yönden gelen Osman E. yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Osman E.’nin kullandığı minibüs park halindeki tıra çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Gaziantep’te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

İhbarla gelen sağlık görevlileri her iki minibüsteki 21 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Gaziantep Trafik Kazası
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