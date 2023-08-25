Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Hasan Çevik idaresindeki çimento yüklü silobas dorse takılı tır, Mustafa Yoldaş yönetimindeki hafif ticari araç ile Çevre Yolu'nun İbrahimli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır sürüklenerek boş araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tır sürücüsü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yoldaş ve yanındaki 2 yolcu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.