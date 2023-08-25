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Türkiye
AA 25.08.2023 07:03

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Hasan Çevik idaresindeki çimento yüklü silobas dorse takılı tır, Mustafa Yoldaş yönetimindeki hafif ticari araç ile Çevre Yolu'nun İbrahimli Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır sürüklenerek boş araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tır sürücüsü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Yoldaş ve yanındaki 2 yolcu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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