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Türkiye
AA 25.08.2023 03:01

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralan polislerden Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çıkan çatışmada biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi.

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında şüphelilerin silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.

Çatışma sırasında bazı polis memurlarının ve şüphelilerin yaralandığı öğrenildi.

Bazı şüpheliler olay yerinden kaçarken, emniyet birimleri olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

1 polis şehit oldu

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekibe, adrese girişleri esnasında içerideki şüpheliler tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldığı bilgisi verildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Açıklamada, "Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli polis memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A. isimli şahıs ölü, O.A. isimli şahıs yaralı, G.D., K.T. ve A.A. isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda yaralanan polis memuru Hakan Telli’nin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, diğer yaralı polis memuru A.Y.Ç.’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Şehit polis memuru Hakan Telli için bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlenecek.

Evli ve 2 çocuk babası Telli’nin naaşının, törenin ardından memleketi Tokat’a gönderileceği duyuruldu.

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İstanbul Polis Uyuşturucu
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