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Türkiye
AA 25.08.2023 02:45

Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil park halindeki polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı

A.Ö. idaresindeki otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki polis otosu ile çarpıştı. Kazada savrulan polis otosunun çarptığı park halindeki 3 otomobilde zarar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.Ö. ve polis memuru Y.N. yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Y.N'nin ihbara müdahale etmek üzere araçtan indiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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