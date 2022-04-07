Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde 12 Ekim 2020'de M.Ö. ve Z.Z, gasbedildiklerini iddia edip karakola başvurmuş, gözaltına alınan iki kişi tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan iki sanık, yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince Resul K. ve Emre K'ya "nitelikli yağma" suçundan verilen 13 yıl 4'er ay hapis cezasının gerekçesi tamamlandı.

İddianamede, tanık beyanları ve sanık savunmalarının yer aldığı gerekçeli kararda, sanıkların 12 Ekim 2020 tarihinde Nuripazarbaşı Mahallesi'ndeki parkta saat 22.00 sıralarında müştekiler M.Ö. ve Z.Z'nin yanına geldikleri hatırlatıldı.

"Pitbull cinsi köpeği "silah" olarak kullandılar"

Sanıkların daha sonra diğer müştekinin de telefonunu istedikleri ifade edilen kararda, M.Ö'nün telefonunu vermemesi üzerine sanık Resul K'nın elinde bulunan pitbull cinsi köpeği "silah" olarak kullanarak M.Ö'ye saldırttığı ve diğer sanığın da müştekiye yumruk attığı ve M.Ö'nün korkarak telefonunu verdiği ifade edildi.

Sanık ailelerinin yargılama aşamasında müştekilerin zararını karşıladığı, bu nedenle cezada 3'te 1 oranında indirim yapıldığı vurgulanan kararda, sanıklar hakkında "nitelikli yağma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildiği anlatıldı.