Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da hafif ticari araçla cip çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden İ.Ö. idaresindeki ciple A.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Mengen kavşağında çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A, E.R.A. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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