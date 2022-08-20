Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Vali Gül, kaza yerinde inceleme yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

#SONDAKİKA

[Gaziantep-Nizip otoyolunda kaza] Gaziantep Valisi Davut Gül: İlk belirlemelere göre 15 tane maalesef vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinden 3 tanesi itfaiye görevlisi, 2 tanesi sağlık görevlisi, 2 tane de gazeteci arkadaşımız var. pic.twitter.com/2hSOASihOX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2022

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

İHA kameramanı gözyaşlarını tutamadı

Kazada hayatını kaybedenler arasında İhlas Haber Ajansı'nda çalışan 2 basın mensubu da vardı. Meslektaşlarının vefat haberini çeken İHA kameramanı gözyaşlarını tutamadı, hıçkırık sesleri yayına yansıdı.

Kazada ölen sayısı 16'ya yükseldi

Olay yerinde incelemelerini sürdüren Gaziantep Valisi Gül, TRT Haber canlı yayınında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

#SONDAKİKA

[Gaziantep-Nizip otoyolunda kaza] Gaziantep Valisi Davut Gül: Toplamda 16 tane vatandaşımız hayatını kaybediyor şimdilik. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. pic.twitter.com/SjkbvXtLdr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 20, 2022

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.