yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 682 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal eden 567 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 112 kişi ve karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişiye de idari işlem yapıldı.

Tedbirler çerçevesinde denetlenen 282 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.