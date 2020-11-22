Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de bir binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Esenkent Mahallesi, Ulutekin Sokak'ta bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar kurtarıldı
Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri de evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.
Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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