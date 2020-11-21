Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çengen Mahallesi'nde Yusuf Yürük'ün kullandığı otomobil ile İbrahim Fırıncıoğlu kontrolündeki cip çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük ve Neşe Fırıncıoğlu, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yusuf ve Selen Yürük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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