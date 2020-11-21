Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Sarıyer Yeniköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarılarak, İstinye Balıkçı Barınağına çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeniköy önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenerek İstinye Balıkçı Barınağı'na çekildi" ifadeleri kullanıldı.
Yeniköy önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenerek İstinye Balıkçı Barınağı’na çekildi. @UABakanligi @selimdursun06 pic.twitter.com/1A5w3AmxVB— KEGM (@kiyiemniyet) November 21, 2020
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