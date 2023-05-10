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Türkiye
TRT Haber 10.05.2023 15:34

Gaziantep'te AK Parti ve CHP'li gruplar arasında kavga: 7 yaralı

Gaziantep’te seçim çalışması yapan AK Partili ve CHP'li gruplar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Olay sırasında havaya ateş açıldı. Arbedede 7 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olay sonrası yaralılarla telefonla görüştü, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gaziantep'te AK Parti ve CHP'li gruplar arasında kavga: 7 yaralı

İddiaya göre Gaziantep'te CHP'li bir grup, seçim çalışması yapan AK Parti’nin standına saldırdı.

İki grup arasındaki tartışma Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

Olayda 7 kişi yaralandı

CHP Şehitkamil Belediyesi meclis üyesi olduğu öğrenilen bir kişi kargaşa anında silahıyla havaya ateş açtı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, "Bu yapılan saldırı taşlı sopalı yapılan saldırı sonrasında silah çekilmesi Gaziantep'in huzuruna ve demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Bunu şiddetle kınıyorum. Elbette hukuk mercileri bağımsız tarafsız gereğini yapacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Kavga sırasında havaya ateş açan CHP meclis üyesi gözaltına alındı

Kavgada darp sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, saldırıda yaralanan birçok gencin müşahade altında olduğunu ve suçlular hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Havaya ateş eden CHP'li meclis üyesi ise gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olay sonrası Gaziantep'te saldırıya uğrayanları aradı, Abdulhamit Gül'den yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

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Gaziantep AK Parti CHP
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