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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hanede yaşayanlar karantinaya alındı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'ta İstanbul'dan Nizip'e gelen karı kocanın hastalık şikayetiyle Nizip Devlet Hastanesine başvurduğunu ve bir kişide COVID-19 tespit edilmesi üzerine çifte izolasyonlu yatış verildiği açıklandı.
Bu kişilerin ve yakın ilişkide bulunduğu şahısların öğrenilmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda da bir kişide daha COVID-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu filyasyon çalışması sonucunda aralarında akrabaların ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu toplam 14 hanede yaşayanlar evde karantina altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 17:32
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