Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kaçak üretilen 100 bin maskeye el konuldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, bir iş yerine düzenlenen baskında kaçak üretilmiş 100 bin maske ele geçirildi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve kaçak maske imalatı yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi.
Adreste satışa hazır halde 100 bin maske ile 2 dikiş makinesi ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: operasyon koronavirüs kaçak maske İstanbul covid-19 başakşehirSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 21:30
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