İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında, 5 Nisan'da gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan kişilere, iş yerlerine ve araçlara işlem yaptı.

Polis, kurallara uymayan 135 kişiye idari para cezası uyguladı. Bu kişilerden 3'ünün 20 yaş altı olduğu, 9 kişiye de maske takmamaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Tedbir yasaklarına uymayan 5 iş yeri mühürlenirken 1 araç da trafikten men edildi.

130 bin 285 lira idari para cezası uygulandı

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine, kişilere ve araç sürücülerine toplam 130 bin 285 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri kentte vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde ikaz yaptı.