Haber Giriş: Kaynak: AA
Gökyüzünden mesaj var: Sosyal mesafeyi koruyalım
Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı "Türk Yıldızları", sosyal mesafenin korunması çağrısına gökyüzünden destek verdi.
COVID-19 ile mücadele eden çalışanlara moral vermek için Konya 3. Anajet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları, uçuş sırada "Türk Yıldızları, ülkemiz bizler için evinde kalıyor. Biz de mesafelerimize dikkat edelim" anonsu yaptı.
Bu anın kaydedildiği görüntü, Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda, "Ülkemiz ve sizler için işinin başında olanlar için sizler de evinizde kalın" sözüyle evde kalma çağrısı da yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Türk Yıldızları sosyal mesafeyi koruma mesajı milli takım koronavirüs tedbirleri gökyüzünden mesajSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 17:25
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