Fırat Kalkanı Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü olan İmamgiller'in naaşı, dün Gaziantep'ten Sivas'a gönderildi.

Vali yardımcısının Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Sivas'ın Sarkışla ilçesine götürüldü.

Ahmet Turgay İmamgiller için Şarkışla Kaymakamlığı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İmamgiller'in ailesi, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.

Kılınan namazın ardından İmamgiller'in cenazesi, Şarkışla Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Turgay İmamgiller kimdir?

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan İmamgiller, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan İmamgiller, 1992 yılında Artvin Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Trabzon'un Şalpazarı, Tunceli'nin Ovacık, Malatya'nın Arapgir ve Rize'nin Fındıklı ilçelerinde kaymakam, Tokat, Kahramanmaraş, Karaman ve Kilis'te vali yardımcısı olarak görev yapan İmamgiller, 2017 yılı Ağustos ayında Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan İmamgiller, bir süredir Suriye'nin Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yapıyordu.

Kaynak: TRT Haber