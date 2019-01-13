Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahiplendikleri köpekler ve devriye aracında taşıdıkları mamalarla sokak hayvanlarının korunması konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor.

Devriye ekipleri, geçen kış karakola sığınan bir köpeğe "Duman" adını vererek, karakolun bahçesine yuva yaptı.

Karakolun maskotu haline gelen ve bahçeden ayrılmayan köpek, polislerin çocukları tarafından da sık sık ziyaret ediliyor.

Duman, yuvasında soğuk havadan etkilenen ve diğer köpeklerin saldırısına uğrayan bir yavru köpeği de misafir ediyor.

"İnsanlara muhtaçlar"

Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Murat Altınkaynak, sokak hayvanları konusundaki duyarlılıklarını anlattı.

Altındağ'da huzuru ve asayişi sağlamak için 7/24 devriye yaptıklarını belirten Altınkaynak, ekip arabasında sokak hayvanlarına dağıtmak için mama taşıdıklarını, yardıma muhtaç hayvanları karakola götürerek baktıklarını söyledi.

Son günlerde başkentte yaşanan soğuklardan etkilenen bir köpeği de karakola götürdüklerini dile getiren Altınkaynak, "Yavru bir köpek. Diğer köpekler de biraz hırpalamış. Onu da aldık. Bakımlarını yapıyoruz. İnsanlara güvenini tesis ederek tekrar hayata tutunmasını sağlayacağız" dedi.

Altınkaynak, karakolun gediklisi Duman'ın ise peşlerinden hiç ayrılmadığını ifade ederek, "Dışarı çıktığımızda kokumuzu alıyor. Sırayla banyo yaptırıyoruz. İlaçlarını, yiyeceğini alıyoruz. Görevden arta kalan zamanlarda da ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Altınkaynak, "Dışarıya sokak hayvanları için en azından bir kap su, biraz yemek bırakırsak çok iyi olacak. Onlar insanlara muhtaç ve gerçekten insanların yanında olmayı seviyorlar. O yüzden sokak hayvanlarına sahip çıkalım" çağrısını yaptı.

"Keşke bütün toplum aynı bilince ulaşsa"

Polislerin sokak hayvanlarını sahiplendiğini gören vatandaşlar da mama desteği sağlıyor.

Karakola mama götüren Harun Dinler, "Çok güzel uygulama. Keşke bütün toplum aynı bilince ulaşsa. Polislerin bu şekilde bakmaları çok hoşumuza gitti" dedi.

Kaynak: AA