İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Bomba imha ekipleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde…



Etkisiz hale getirilen şahsın üzerinde aramalar sürüyor. @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu olay yerinden aktarıyor. https://t.co/sngTpSQnyl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2022

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Olayın ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

''İlgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır''

Gaziantep Valisi Davut Gül, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır.''