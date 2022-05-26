Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 1 kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.
Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.
Bomba imha ekipleri Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde…— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2022
Etkisiz hale getirilen şahsın üzerinde aramalar sürüyor. @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu olay yerinden aktarıyor. https://t.co/sngTpSQnyl
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Bomba imha uzmanları çalışma başlattı
Olayın ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.
''İlgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır''
''Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır.''
Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir.— Davut GÜL (@gul_davut) May 26, 2022
Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır.
Geçmiş olsun
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