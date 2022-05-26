Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı.

Çatışmanın arasında kalan Azerbaycanlı Kamran Dadaşzade başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kamran Dadashzade tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Birçok dizide rol aldı

Bir süredir ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Kamran Dadashzade'nin dizi ve filmlerde oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Azerbaycan Sumgayıt Devlet Dram Tiyatrosu oyuncu olan Dadashzade'nin Türkiye'de birçok dizide rol aldığı öğrenildi.

16 ve 20 yaşında iki kız çocuğu babası olan Dadaşzade ek olarak da elektrik işleri ile uğraşıyordu.

Kamran Dadaşzade'nin o gün elinde taşıdığı malzeme çantası ile elektrik işlerini yapacağı iş yerine doğru yürüdüğü ve çatışmanın ortasında kaldığı öğrenildi.

"Elinde çantayla işe gidiyordu"

Kamran Dadaşzade'nin arkadaşı Ayhan Ünlü, "Çok kaliteli, çok düzgün bir insandı. Benim iki tane oyunumun yönetmenliğini yaptı. Azerbaycan'la ilgili iki tiyatro oyunu yaptık. Türkiye'de dizi ve sinemalarda rol aldı. Azerbaycan'lı olduğu için tanınan ve aranan bir yüzdü. Ölümü bizi çok derinden sarstı.

O gün elektrik tesisat işi yapıyordu o gün elinde çantayla işe gidiyordu. Çatışma sırasında iki grubun arasında kalıyor. Mermi kafasına isabet ediyor. Dün de vefat etti." diye konuştu.