Gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca birbirlerini yaradılar12 Ekim 2019 Cumartesi 14:34 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:15
Van'ın İpekyolu ilçesinde, gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayan gaspçılar silahlarıyla birbirlerini yaradı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bahçıvan Mahallesi'nde, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince, olay yerinde yapılan çalışma sonucu, M.N.T, B.A, A.B ve E.Ş isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, gerçekleştirdikleri bir gasp olayında edilen malzemelerin paylaşımından dolayı aralarında anlaşmazlık çıktığını açıkladı.
Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek, 11 adet kovan, 1 adet çekirdek ele geçirildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: TRT Haber