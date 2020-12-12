Denizli- Antalya karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde 21 Eylül'de 1 kadın, yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U.'yu durdurdu. Kadının sürücüyü oyaladığı sırada yol kenarında ağaçlık alanda saklanan 2 kadın daotomobile binerek 1 ayağı olmayan engelli sürücüyü etkisiz hale getirerek, gasp etti.

Zanlılar, karşı şeride geçerek kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı. Sürücü F.U.'nun şikayetçi olması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı.

Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olayın 3'ü kadın 6 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen JASAT ekipleri, Avcı Kapanı kod adlı operasyonla Sedef Y., Duygu S., Sibel Ö., Ali Ç., Elem Z. ve Engin Z.'yi, Konya'nın Akşehir ilçesinde olayda kullanılan otomobille yakaladı.Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yolda yardım isteyen Sedef Y.'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S.'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez açık cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu, 10 kez cezaevinden firar ettiği, Ali Ç.'nin 2, Elem Z.'nin 10 ve Engin Z.'nin ise 29 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mersin'den yola çıkan zanlıların Adana, Ceyhan, Erdemli, Silifke, Ankara, Sivas, Gaziantep ve Antalya'da da benzer suçlara karıştıkları belirtildi.

DNA örnekleri faili meçhul olayları aydınlattı

Şüphelilerden alınan DNA örnekleriyle, faili meçhul kalan eski olaylar da karşılaştırıldı. Yapılan incelemede 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle başta 11 yıl önce Yozgat'ta araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Mersin'de 4 ayrı araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Ankara'da araçtan hırsızlık, 2 yıl önce Mersin ve Antalya'da araçtan hırsızlık, geçtiğimiz eylül ayında Konya'da gasp ve 2 yıl önce Mersin'de mala zarar verme olayları da aydınlatıldı.