Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 345 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı. Firar eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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