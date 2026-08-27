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Türkiye
AA 27.08.2026 06:42

Galeriyi alevler sardı, 3 otomobil küle döndü

İstanbul Avcılar'da otomobil galerisinde çıkan yangında park halindeki 3 araç yandı. İş yeri çalışanlarının çabasıyla bir otomobil son anda alevlerden kurtarıldı.

Galeriyi alevler sardı, 3 otomobil küle döndü

Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otomobil galerisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 3 otomobili sararken, 1 otomobil ise son anda iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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İstanbul Yangın İtfaiye Polis
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