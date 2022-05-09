Galata Kulesi annelerin fotoğraflarıyla süslendi
Galata Kulesi'nde Anneler Günü etkinliği düzenlendi. Annelerin fotoğrafları tarihi kuleye yansıtıldı. Yüreği buruk şehit anneleri ön plandaydı. Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarına seslenişleri de bu kez Galata Kulesi’nden yankılandı.
İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
81 ilden sosyal medya aracılığıyla gönderilen 500'ün üzerinde fotoğraf tarihi kuleye yansıtıldı.
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı da kuleye yansıtıldı
Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın fotoğrafları görseller arasındaydı. Beyoğlu ilçesinde yaşayan yüreği buruk şehit annelerinin fotoğrafları da unutulmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eren Bülbül ve annesi için okuduğu şiir de duygusal anlar yaşattı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinlikle ilgili şunları söyledi:
"Bugün annelerimize minnettarlığımızı bu şekilde ifade etmek istedik. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık, esenlik, huzur ve mutluluk diliyorum."
Şehit annelerine minnet ifadesi
Diyarbakır Anneleri’nin evlatlarına seslenişleri bu kez Galata Kulesi’nden yankılandı.
Galata Kulesi’ne yansıtılan fotoğraflara ilgi büyüktü. Fotoğraf çeken vatandaşlar, anı ölümsüzleştirdi.
Etkinlikte basın mensuplarına da sürpriz vardı.
İstanbul TRT Haber Müdürü Tamer Oskay'ın annesinin fotoğrafı kuleye yansıtıldı.
Haber: Şeyma Vural
Kamera: Samet Gençtürk
- 14:29
- 14:25
- 14:21
- 14:20
- 14:13