İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

81 ilden sosyal medya aracılığıyla gönderilen 500'ün üzerinde fotoğraf tarihi kuleye yansıtıldı.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı da kuleye yansıtıldı

Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli annesi Tenzile Erdoğan’ın fotoğrafları görseller arasındaydı. Beyoğlu ilçesinde yaşayan yüreği buruk şehit annelerinin fotoğrafları da unutulmadı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eren Bülbül ve annesi için okuduğu şiir de duygusal anlar yaşattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Bugün annelerimize minnettarlığımızı bu şekilde ifade etmek istedik. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Sağlık, esenlik, huzur ve mutluluk diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Şehit annelerine minnet ifadesi

Diyarbakır Anneleri’nin evlatlarına seslenişleri bu kez Galata Kulesi’nden yankılandı.

Galata Kulesi’ne yansıtılan fotoğraflara ilgi büyüktü. Fotoğraf çeken vatandaşlar, anı ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikte basın mensuplarına da sürpriz vardı.

İstanbul TRT Haber Müdürü Tamer Oskay'ın annesinin fotoğrafı kuleye yansıtıldı.

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Samet Gençtürk