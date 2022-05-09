Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü, Türk tarımına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Enstitüde bugüne kadar geliştirilip tescil edilmiş 30 pamuk çeşidine "Türkan", "Boran" ve "Maraspoli" isimleri verilen üç çeşit daha eklendi.

Emsallerine göre özellikle lif kalitesi ve verimiyle öne çıkan pamuk çeşitleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

"Orta Asya pazarına açılmak üzere çeşitler geliştiriyoruz"

Enstitü Müdürü Abdullah Çil, enstitünün kurulduğundan bu yana pamuk konusunda önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Türkiye'deki toplam sertifikalı pamuk miktarı içerisinde, enstitülerinin tescil ettirdiği sayıyla dikkati çektiğini belirten Çil, şöyle konuştu:

"Pamuk konusunda hem eski bir enstitü olmamız hem de ülkemizin bu ürüne ihtiyaç duyması nedeniyle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yeni tohum çeşitleri geliştirme çalışmalarımız oluyor. Özel sektör kanalıyla pamuk çeşitlerimiz ABD ve başka ülkelere de satılıyor ve o ülkelerin pazarlarında yer buluyor. Son dönemde Orta Asya pazarına açılmak üzere çeşitler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika ülkelerine yönelik çeşitler geliştirme çalışmaları da sürdürmekteyiz."

[Fotoğraf: AA]

"Yeni tescillenen çeşitler çiftçiye ekonomik katkı sunacak"

Son geliştirdikleri üç çeşidin lif kalitesi ve dekar başına verim yönünden emsallerine göre iyi olduğunu anlatan Çil, dekara ortalama "Türkan"dan 538, "Boran"dan 529 ve "Maraspoli"den 503 kilogram verim alınabildiğini söyledi.

Çil, söz konusu çeşitlerin çiftçiye ekonomik katkı sunacağını ve tekstil sektörü tarafından tercih edileceğini vurguladı.