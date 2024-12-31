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Türkiye
AA 31.12.2024 17:56

Galata Köprüsü'ndeki etkinlik nedeniyle toplu ulaşım seferlerinde düzenleme

Filistin'deki İsrail katliamına "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik dolayısıyla, bu akşam ve yarın bazı toplu ulaşım seferlerinde düzenleme yapıldı.

Galata Köprüsü'ndeki etkinlik nedeniyle toplu ulaşım seferlerinde düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda, Galata Köprüsü çevresinde 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferlerin durdurulduğu veya güzergahlarının değiştirildiği kaydedilen açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bugün 22.00-02.00 saatlerinde Kabataş ile Sultanahmet istasyonları, yarın ise 06.00-14.00 saatlerinde Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda, yarın 06.00-14.00 saatlerinde Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği, bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında, tek yol işletmesi uygulanacağı vurgulandı.

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Kapanacak yollar nedeniyle, İETT'ye bağlı birçok hatta ise geçici güzergahlar belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" mobil uygulamasını kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, eylem nedeniyle etkilenecek hatlar şu şekilde sıralandı:

"146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2."

Şehir Hatları'nda Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin yapılamayacağı belirtilen açıklamada, "İstanbulluların mağduriyet yaşamaması adına belirtilen düzenlemelere dikkat etmeleri ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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