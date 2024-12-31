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Türkiye
AA 31.12.2024 15:38

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden zanlı tutuklandı

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp ettiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli tutulandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 43 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin çaydanlıkla darp edilmesine ilişkin videonun paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kısa sürede şüphelinin H.C.C. (18) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

43 suç kaydı olduğu tespit edildi

Şüphelinin, "hırsızlık", "kasten yaralama", "yağma", "zorla alıkoyma" gibi suçlardan 43 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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