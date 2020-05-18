İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneğinin, "Farkımızı Fark Edin" projesi kapsamında FSM Köprüsü de dahil İstanbul'un bazı sembol yapıları mor ışıkla aydınlatIdı.

Dünya genelinde 19 Mayıs, "Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü" olarak kabul ediliyor.