Haber Giriş: Kaynak: DHA
Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı: 9 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyon, freninin boşalmasıyla karşı yönden gelen 7 araca çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 22:34
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