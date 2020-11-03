UMKE ekipleri depremin 90. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Uzun uğraşlar sonucu yeni bir mucize yaşandı, 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın görüntülerini paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." açıklamasını yaptı.

İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;

Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...



Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

Hastanede alkışlarla karşılandı

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

Deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda'nın gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

3 yaşındaki kızın sağlık durumu iyi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven de hastaneye giderek Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.