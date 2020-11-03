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Kars'ta 2 köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yücelen ile Kağızman ilçesine bağlı Çallı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 18:21
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