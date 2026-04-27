Az Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.04.2026 19:44

Freni boşalan tır yapımı süren kaçış rampasına çarptı: 1 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan tırın inşaatı devam eden kaçış rampasına çarpması sonucu 1 işçi ölü, 4 kişi yaralandı.

Freni boşalan tır yapımı süren kaçış rampasına çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Yasin G'nin kullandığı mermer yüklü tır, freninin boşalması sonucu Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkisinde yapım çalışmaları süren kaçış rampasına çarptı.

Kazanın etkisiyle tırdaki mermer bloklar, bölgede çalışan işçiler ile park halindeki otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

Freni boşalan tır yapımı süren kaçış rampasına çarptı: 1 ölü

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, blokların altında kalan işçilerden Zafer Gezer'in hayatını kaybettiği, tır sürücüsü ile 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaşımın tek şeritten ve kontrollü sağlandığı kaza bölgesindeki çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Mersin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Öğrencileri kapıda karşılayan polis ödüllendirildi
19:29
Anadolu Ajansının asırlık öyküsü kitaplaştı
19:17
Muğla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
19:12
Guterres: Hürmüz Boğazı'nı açın, küresel ekonominin nefes almasına izin verin
18:56
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
20:00
Türkiye'den, Lübnan'a 730 tonluk insani yardım
Çekerek Barajı'nın doluluk oranının artması balıkçılara umut oldu
Çekerek Barajı'nın doluluk oranının artması balıkçılara umut oldu
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ