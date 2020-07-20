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Freni boşalan kamyon devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de freni boşalan kamyon yol kenarına devrildi. Sürücü araçtan atalayarak kurtulurken, kamyonda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
Yahyalı ilçesi Dikme Mahallesi ile Kuzuoluk Mahallesi arasındaki yolda, İhsan Dağdelen'in kullandığı kamyonun freni boşaldı.
Sürücü Dağdelen, kamyondan atladıktan sonra araç yol kenarına devrildi.
Kamyonda bulunan Süleyman Turgut, olay yerinde hayatını kaybetti.
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