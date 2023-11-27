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Türkiye
DHA 27.11.2023 21:07

Fotoğraf çekilen 2 genç denizde kayboldu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. 2 genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fotoğraf çekilen 2 genç denizde kayboldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Akşam saatlerinde ilçedeki liman mevkiinde meydana gelen olayda bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkalarına alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek isteyen 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kimlikleri belli oldu

Gençlerin, Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık  olduğu belirlendi.

Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği, Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalıştıkları sırada dalgalara kapılarak sürüklendikleri denizde kaybolan 2 genç ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişi yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kaybolmuştur. Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekipler marifetiyle arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışması sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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