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Türkiye
AA 27.11.2023 19:38

Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı

Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı
[Fotograf: AA]

İlçe merkezinde dünden itibaren etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolu suyla kaplandı.

Dalgalar, Yeniköy Mahallesi sahil kesimindeki sosyal alanlara da zarar verdi.

Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.

Polisin önlem aldığı bölgede, Tirebolu Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, gazetecilere, saat 11.00 sıralarında fırtınanın etkisiyle denizde oluşan dalgaların ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Büyük bir afet yaşadıklarını belirten Takır, "Sahildeki işletmeler zarar gördü. 2-2,5 kilometrelik alanda tutar dalımız yok. Gerekli destekler sağlanırsa kısa zamanda yaralarımızı sararız. Şükürler olsun ölü ya da yaralımız yok ama hasarımız çok. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik" diye konuştu.

Dalgalar nedeniyle Görele, Tirebolu'nun Özlü, Karademir ve Doğancı köyleri ile Keşap'ın otogar ile Uluburun mevkisindeki Karadeniz Sahil Yolu'na taş ve moloz sürüklendi.

Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı

Karayolları ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, moloz ve taşların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Giresun kent merkezinde ise eski emniyet müdürlüğü binası karşısında dalgalar nedeniyle yolda oluşan su birikintileri ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Dev dalgaların yola taşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi

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