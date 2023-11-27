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Türkiye
İHA 27.11.2023 18:18

Asgari ücrette hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024'te uygulanacak asgari ücret için görüşmelerin aralıkta başlayacağını söyledi. Kamu, işçi ve işveren tarafının bir araya geleceğini vurgulayan Yılmaz, "Sosyal diyalog dediğimiz mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor" dedi.

Asgari ücrette hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Asgari Ücret Komisyonu görüşmelerinin aralık ayı içinde tamamlanacağına işeret etti.

Yılmaz, "Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme, kayıt dışılığa istihdamın kaymasını engelleme kaygıları olacaktır. Kamu kesimi de mutlaka dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum” dedi.

Yılmaz, “Müzakereler üçlü bir şekilde yürütülüyor. İşin kamu tarafı var özel kesim tarafı işletmeler tarafı ve işçi tarafı var dolayısıyla sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün bu şartlar belirleniyor” açıklamasını yaptı. 

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