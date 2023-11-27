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Türkiye
AA 27.11.2023 19:47

Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 74 evin çatısında hasar oluştu

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısına istinaden Rize merkezde 31, Güneysu'da 35, Hemşin'de 1, Çayeli'nde 6 ve Kalkandere'de 1 olmak üzere toplam 74 çatı hasarı meydana geldiği belirtildi.

Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 74 evin çatısında hasar oluştu

Açıklamada, 4 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Fırtına nedeniyle ağaçlar devrilmiş olup ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınmıştır. Elektrik direkleri Çoruh EDAŞ ekiplerince yenilenmiştir. Ambarlık köyünde 2 vatandaşımız evlerinin çatısının uçması nedeniyle talepleri doğrultusunda il merkezindeki konutlarına tahliye edilmiştir. Kalkandere ilçesi Kayabaşı Köyü Beyazıt mevkisinde meydana gelen orman yangını söndürülmüştür."

Rize–Artvin kara yolunda denizin yer yer taşması neticesinde dalgalarla taş parçalarının yol üzerine geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerince gerekli tedbirler alınmıştır. Devam eden yağışlar nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde yer yer ağaç ve taş düşmesi nedeniyle kapalı yol ihbarları alınmış olup, ilgili kurumlar tarafından çalışmalar devam etmektedir. Yol temizleme çalışmaları devam etmekte, kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır."

Öte yandan dalgalar nedeniyle çeşitli balıkçı barınaklarındaki kayıklarda hasarlar oluştu.

Kayıklarını güvenli yerlere almaya çalışan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, 2 kayığın battığı, ilk belirlemelere göre 8 kayıkta hasar olduğu da öğrenildi.

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