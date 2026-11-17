İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması kapsamında 17 zanlı daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın bu sabah tutuklanmasına karar verilmişti.
Diğer 19 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.