AA 24.10.2025 09:20

Foça'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Foça'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yeni Foça Bucak mevkisinde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

Gece boyu kıyı araması yapan ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama çalışmalarına başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede inceleme yapıp, ekiplerden bilgi aldı.

Foça'da dün meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı.

İzmir Sel
