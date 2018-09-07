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Foça'da denizi kirleten gemiye el konuldu

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisine el konuldu.

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Foçada denizi kirleten gemiye el konuldu

Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta ilçe kıyılarında akaryakıt sızıntısına neden olduğu tespit edilen Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisine çevreye verdiği zarar ve kesilen cezaya karşılık savcılık kararınca el konuldu.

Acentesiyle irtibata geçilip geminin uluslararası sigortası olduğu belirlendiği ve bu kapsamda zararın sigortadan karşılanması için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kesilen cezaya ilaveten kirliliği temizleme çalışmaları için harcanan 10 milyon liranın da gemi sahiplerine ödetileceği bildirildi.

Öte yandan, Norveçli liman yetkililerinin de Aliağa ilçesine gelerek gemide tetkik yapıp numuneler alacağı, çıkan sonuçların TÜBİTAK-MAM (Marmara Araştırma Merkezi) sonuçlarıyla eşleşmesi durumunda ülkelerinin isminin böyle bir olaya karışmasından dolayı konuyu uluslararası hukuka taşıyarak ilgili gemiye dava açacakları ileri sürüldü.

Bu arada, Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye davet edilen Hintli kaptan ile 18 gemi mürettebatının yurt dışına çıktıkları tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kirliliğe neden olan Palau bayraklı, Harrier isimli kuru yük gemisinin firmasına 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildi." bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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